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الإثنين 17 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار فى البنوك فى ختام تعاملات اليوم

دولار
دولار
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واصل سعر صرف الدولار استقراره في البنوك المصرية في ختام  تعاملات اليوم الإثنين، وسط ترقب لتحرك جديد للدولار في السوق، بعد الحديث عن ضرورة وجود سعر عادل للدولار أمام الجنيه.

وسجل أعلى سعر له في بنوك المصري الخليجي - أبوظبي الإسلامي – و ميد بنك - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.68 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع.

كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك البركة - HSBC) عند مستوى 19.59 جنيهًا للشراء، 19.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

19.62 جنيه للشراء، 19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري:

19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى:

19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي البنك الاهلى المصرى البنك الأهلي البنك المركزى المص التجاري الدولي