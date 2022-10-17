تعاون بين التضامن واليونيسف لتقديم برنامج لدعم الأطفال الأكثر احتياجا

الإثنين 17/أكتوبر/2022 - 01:42 م

وقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وماجد الفطيم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم ،تهدف هذه الشراكة التي تستمر لمدة عامين إلى إطلاق برنامج لتعليم المهارات للأطفال والشباب.

وقد تم التوقيع اليوم بحضور جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر وفيليب بيغيلهان، المدير الإقليمي ماجد الفطيم للتجزئة، اللذين ناقشا معًا الرؤية المشتركة لهذه الشراكة وسوف يوفر البرنامج فرص اكتساب المهارات والتدريب لـ 200 طفل من الأطفال المعرضين للخطر والأكثر احتياجًا والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لدعم انتقالهم إلى مرحلة البلوغ والرشد.

وفي الوقت ذاته، عقب جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، إن هذه الشراكة هي خطوة في الاتجاه الصحيح لتمكين الأطفال والشباب المعرضين للخطر، حيث سيتم تزويدهم بالمهارات والتدريب اللازمين لدعم انتقالهم إلى مرحلة البلوغ وإعدادهم لسوق العمل.

وأضاف هوبكنز قائلًا: تعمل يونيسف مع شركاءها في مصر لدعم الحكومة في تعزيز نظم حماية الطفل وتوفير خدمات رعاية أفضل لأكثر من 125000 طفلًا من الأطفال المعرضين للخطر، وأود أن أعرب عن امتناني للحكومة المصرية، وللمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة لما يبذلونه من جهود في هذا الشأن، كما أتقدم بخالص الشكر لسفارتي الدنمارك وهولندا، وأشيد كذلك بالتعاون المقدم من الجانب الإيطالي لدعمهم جميعًا لبرنامج "التدريب والتأهيل".

وصرح فيليب بيغيلهان، المدير الإقليمي ماجد الفطيم للتجزئة قائلًا: نبحث دائمًا عن سبل توفير فرص وخبرات متكافئة للجميع وسوف تمكننا هذه الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من إتاحة فرص التدريب الداخلي في متاجرنا للأطفال والشباب الأكثر احتياجًا والمعرضين للخطر، وذلك استنادًا إلى دعم المجتمعات المحلية التي تعمل فيها ومساندتها، كما أننا نتطلع إلى مواصلة تعزيز بيئة آمنة وشاملة من خلال إطلاق مبادرات وشراكات مثل هذه الشراكة، والتي من شأنها السعي إلى إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع.

وسوف يتم بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات غير حكومية شريكة تدريب الأطفال في أقسام مختلفة بالمتاجر الكبرى خلال فترة تدريب تمتد لمدة شهرين.

وتعد هذه الشراكة المنعقدة جزء من العمل الذي تقوده وزارة التضامن الاجتماعي وهو بمثابة شهادة على الأثر الكبير والهام الذي تحدثه برامج مثل "برنامج إكساب المهارات للأطفال والشباب" على المجتمع المصري، وكذلك على المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع.