أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4529.97 نقطة منخفضًا بـ 11.4 نقطة وبنسبة 0.25 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4541.35 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و907 آلاف و513 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 154.4 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 749 ألفًا و664 ريالًا عُمانيًّا.
اقتصاد
مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4529.97 نقطة منخفضًا بـ 11.4 نقطة وبنسبة 0.25 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4541.35 نقطة.
أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4529.97 نقطة منخفضًا بـ 11.4 نقطة وبنسبة 0.25 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4541.35 نقطة.