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الإثنين 17 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4529.97 نقطة منخفضًا بـ 11.4 نقطة وبنسبة 0.25 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4541.35 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و907 آلاف و513 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 154.4 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 749 ألفًا و664 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة مسقط انخفاض