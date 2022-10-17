مؤشر بورصة مسقط يغلق على انخفاض

الإثنين 17/أكتوبر/2022 - 05:14 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4529.97 نقطة منخفضًا بـ 11.4 نقطة وبنسبة 0.25 بالمئة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 4541.35 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و907 آلاف و513 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 154.4 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 749 ألفًا و664 ريالًا عُمانيًّا.