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الأحد 16 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الرئيس السيسي: مصر تعتمد على نهر النيل كمورد للمياه بشكل حصري

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري كمورد مائي، الذي  يذهب نحو 80% إلى قطاع الزراعة.
وأضاف خلال أسبوع المياه، إن قطاع الزراعة في مصر يشكل مصدر دخل لنحو 60 مليونا من سكان مصر، لافتًا إلى أن مصير مصر أن تقع في قلت التحديات الثلاثة المتشابكة، وهي التحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر نهر النيل