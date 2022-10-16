رئيس وزراء العراق: مستعد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 03:32 م

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الأحد/ - أن ذلك جاء خلال لقاء شياع السوداني مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، مشيرا إلى أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع السياسية العامة في البلاد، والتأكيد على تعزيز التعاون مع المنظمة الأممية وتدعيم آليات النظام الديمقراطي في العراق.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي المكلف أن برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد، معربا عن حرص الحكومة القادمة على الاستماع إلى صوت الشباب ومراعاة ملف حقوق الإنسان والأقليات، فضلًا عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق. ومن جهتها، هنأت الممثلة الأممية السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، مؤكدة دعم البعثة الأممية لتشكيل حكومةٍ تلبي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوناته.