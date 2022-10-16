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الأحد 16 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران المدني العراقية تعلن افتتاح مطار كركوك الدولي

مطار كركوك الدولي
مطار كركوك الدولي
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 أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق افتتاح مطار كركوك الدولي، اليوم /الأحد/، وذلك في إطار مساعي تطوير واقع النقل الجوي في البلاد.
وقالت سلطة الطيران - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - "إن الافتتاح تم بحضور ممثل رئيس مجلس الوزراء ناصر الشبلي وزير النقل، حيث استكمل مطار كركوك جميع المعايير والمتطلبات الدولية ليكون جاهزا في استقبال جميع الرحلات الجوية"، منوهة بأن افتتاح المطار يعد إضافة مهمة في حركة نقل المسافرين والبضائع وتعزيز النقل الجوي وآفاقه في البلاد. 
وقال رئيس هيئة المستشارين في محافظة كركوك عماد أدهم "إن المطار سيبدأ من اليوم استقبال أولى الرحلات الجوية".
جدير بالذكر أن العمل في بناء مطار كركوك الدولي بدأ فعليا مطلع عام 2019، وانتهت أعمال التشييد وأصبح جاهزا للافتتاح منذ فبراير 2021، إلا أنه لم يتم افتتاحه منذ ذلك الحين، ويتوقع أن يستخدم المطار نحو ثلاثة ملايين مسافر سنويا.

كركوك مطار كركوك الدولي العراق