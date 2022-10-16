بنك القاهرة يطرح "الوديعة ذات العائد المدفوع مقدمًا" بأعلى عائد تنافسي

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 01:48 م

طرح بنك القاهرة لعملائه "الوديعة ذات العائد المدفوع مقدماً"، وذلك بأعلى عائد تنافسي والذي يصل إلى 9.25%. في حالة ربط الوديعة لمدة عام، وبعائد 9% في حالة ربط الوديعة لمدة 3 و6 شهور.

كما تتمتع الوديعة بالعديد من المزايا الأخرى ومن أبرزها أن العائد يتم صرفه في بداية المدة حيث يمكن للعملاء سحب العائد والاستفادة به دون الحاجة لانتظار انقضاء مدة الوديعة للحصول على العائد.

تأتى تلك الخطوة في إطار إستراتيجية البنك لطرح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية بما يلبى احتياجات وتطلعات مختلف شرائح العملاء وبما يتيح لهم الحفاظ على مدخراتهم والحصول على أسعار عائد تنافسية.

وتتمتع "الوديعة ذات العائد المدفوع مقدماً بإمكانية الاقتراض أو الحصول على بطاقات ائتمانية بضمانها حسب شروط الاقتراض وسياسة البنك الائتمانية.