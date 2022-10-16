باحث دنماركي يدعم 600 معالج بالموسيقى حول العالم.. وغادة عبدالرحيم: أتمنى توفير ترجمة كتابه للمصريين والعرب

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 01:52 م

بدأ المعالج الموسيقي الدولي والباحث والأستاذ المساعد في جامعة ألبورج بالدنمارك، جوستافو شولز جاتينو، في إجراء دورة مجانية عبر الإنترنت حول البحث في العلاج بالموسيقى.

وكتب جاتينو عبر حسابه الشخصي على تويتر: “واجهت اليوم التحدي الأكبر حتى الآن في مسيرتي المهنية: إجراء تدريب لـ581 مشاركًا من 50 دولة مختلفة بين مشاركين متزامنين وغير متزامنين”.

كان الموضوع هو أسس تقييم العلاج بالموسيقى. وبدورها، وباعتبارها أحد المشاركين في تلك الدورة والقلائل في مصر المهتمين بالمجال، أشادت الدكتورة غادة عبد الرحيم علي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور جاتينو في هذه الدورة المجانية، والتي أتاحت للمهتمين بالعلاج بالموسيقى حول العالم المشاركة والاستفادة من خبراته.

وعلقت الدكتورة غادة، على محتوى الدورة التدريبية قائلة أن "أسس تقييم العلاج بالموسيقى" من الجوانب الضرورية والهامة بشكل بالغ والتي يجب نقلها وتدريسها للطلاب والباحثين في هذا المجال. كما أكدت أن هذه الدورة سلطت الضوء أمام الباحثين المشاركين علي هذا الجانب الجوهري في عملية العلاج بالموسيقي، حيث أنه من الهام جدا أن يستطيع الباحث تقييم وعمل تقرير والخروج بنتائج خاصة لكل حالة لتتبع الاستجابات وردود الأفعال ومشاعره وتقلباته خلال الجلسة.

وتأمل الدكتورة غادة عبدالرحيم علي، أن تتمكن من توفير ترجمة عربية لكتاب جوستافو شولز جاتينو "أساسيات تقييم العلاج بالموسيقى" للطلبة والباحثين المصريين والعرب.

جدير بالذكر أن غادة عبد الرحيم علي، تعتبر من أوائل المتخصصين في هذا المجال في مصر، ولها العديد من الأبحاث وأشهرها: بحث بعنوان (الإسهام النسبي للصمود النفسي والمساندة الاجتماعية واستخدام الموسيقى في العلاج للتنبؤ بمعنى الحياة للمتعافين من جائحة كورونا [كوفيد -19]).

ومن بين الأبحاث الأخرى للدكتورة غادة: (الإسهام النسبي للشفقة بالذات والكمالية في التنبؤ بقلق الأداء الموسيقى لدى عينة من طلاب كلية التربية النوعية)، وأخر بعنوان: (التواضع الموسيقي والعفو والامتنان كمنبئات بالهناء الذاتي الأكاديمي لطلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية). وأحدث ما قدمته، بحث بعنوان (الذكاء الروحي وعلاقته بالطمأنينة النفسية، والفاعلية الذاتية في الأداء الموسيقي لدى طلاب الجامعة). وآخيرا (النموذج البنائي للعلاقات السببية بين التنمر المدرسي والانشغال الموسيقي والأداء الأكاديمي لتلاميذ المرحلة الإعدادية).

شارك في الدورة التي بدأت أنشطتها اليوم حوالي 600 متخصص في العلاج بالموسيقى من أكثر من 50 دولة مختلفة.