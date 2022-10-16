ads
الأحد 16 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جوتيريش يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في تيجراي ويجدد دعمه للوساطة الأفريقية

الجيش الاثيوبى
الجيش الاثيوبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش" إلى وقف فوري للأعمال العدائية في تيجراي وجدد دعمه الكامل لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي،  الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المدنيين العزل الذين يتم استهدافهم من قبل قوات الجيش الإثيوبي في ظل وضع إنساني مترد أصلا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" من جديد استعداد الأمم المتحدة لدعم الاستئناف العاجل للمحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا الصراع الكارثي.
وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في وقت سابق بعدم قدرة العاملين الإنسانيين على إيصال المساعدات إلى أجزاء كبيرة من منطقة تيجراي وعدة مناطق أخرى في أمهرة وأفار بسبب التقارير التي تفيد باستمرار القتال، "الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، بما في ذلك الآلاف من النازحين".
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية إن شركاء الأمم المتحدة يواصلون الاستجابة في المناطق التي يمكنهم الوصول إليها في المناطق الثلاث، وذلك على الرغم من المخاوف الأمنية والقيود المفروضة على الوصول ونقص الموارد.

جوتيريش تيجراي الامم المتحده إثيوبيا