الصحف المصرية تبرز خبر توقيع عبدالرحيم علي عقد نشر كتابه «الأفكار الشيطانية.. هل الإخوان المسلمين خطرًا على الغرب»

الأحد 16/أكتوبر/2022 - 01:02 ص

لاقى توقيع الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس مجلسي إدارة وتحرير “البوابة نيوز” ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، كتابه الثالث المترجم للفرنسية بعنوان " الأفكار الشيطانية.. هل الإخوان المسلمين خطرًا على الغرب؟ "، اهتمامًا واسعًا من الصحف والمواقع المصرية.

جانب من التوقيع



حيث نشر الزملاء في “اليوم السابع” و"الجمهورية" و"صدى البلد" و"القاهرة 24" و"دار الهلال" و"صوت الأمة" و"تحيا مصر" و"بلدنا اليوم" و"المواطن"، خبرا موسعا حول الكتاب وأهميته، وتوقيع الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، مع “دنيس بريان” مدير دار نشر “لارماتان” الأشهر بفرنسا، عقد نشر كتابه الذي قام بترجمته أسامة خليل، ويقع في 150 صفحة من القطع الكبير.

ويضم سبعة فصول يحلل فيها الكاتب أفكار مؤسس الجماعة حسن البنا ومفتيها سيد قطب وكبار مفكريها حول قضايا الديمقراطية والمرأة والفن، والموقف من غير المسلمين واستخدام العنف في العمل السياسي، والكتاب مخطط له المشاركة بندوة وحفل توقيع في معرض باريس للكتاب في مارس ٢٠٢٣.





جدير بالذكر، أن دار “لارماتان” نشرت للكاتب الصحفي عبد الرحيم علي كتابين من قبل، الأول بعنوان: “دولة الاخوان.. دراسة في النشأة والحركة والانتشار”.. والثاني بعنوان: “داعش.. إعادة توزيع الخرائط في منطقة مضطربة”.



وتعتبر دار “لارماتان”، أحد أهم دور النشر الفرنسية، فبالإضافة لامتلاكها عشرات المكتبات في باريس والعديد من المدن الفرنسية فالدار لها عدد من الفروع في امريكا ودول أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.

