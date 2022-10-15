رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان: النجاح في توطين صناعات الأدوية أمر مهم

السبت 15/أكتوبر/2022 - 09:04 م

أكد د. وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، أن النجاح في توطين صناعات الأدوية يعد أمرًا مهم، مشيرًا إلى أن "ماكرو جروب" استطاعت أن تحقق النجاح والريادة على مرور 20 عاما.

جاء ذلك خلال احتفالية عالمية شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، بمتحف الحضارات، بمناسبـة مرور 20 عامًا على تأسيسها والنجاح التي حققته في السوق المصري، وذلك بحضور د. عبد الهادي ناصف، رئيس الجمعية المصرية الإكلينيكية لطب الأسنان، ود. صلاح عبد الفتاح، أستاذ جراحة الفم والفكين بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ود. أحمد يوسف جمال، أستاذ جراحة الفم والفكين وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

وأضاف د. عبد الهادي ناصف، رئيس الجمعية المصرية الإكلينيكية، أن الفراعنة هم أول أطباء أسنان في العالم والبرديات أثبتت ذلك، مشيرًا إلى أن السياحة العلاجية في مصر للأسنان مهمة جدًا في الفترة الحالية، وأن أسعار العلاج في مصر تعد الأرخص على مستوى العالم.

وقالت د. نهاوند ثابت، عضو الاتحاد العالمي لطب الأسنان، إن مصر حصدت على المركز الأول في أبحاث أنشطة صحة الفم والأسنان، وأشارت أن أوروفكس حقق نجاحا مبهرًا على مدار 15 عاما

وأضاف د. أحمد النايب، رئيس مجلس إدارة ماكرو جروب: إن ماكرو جروب من رواد صناعة المنتجات التجميلية العلاجية فى السوق المصرى، وتأسست عام 2022، وتمتلك الحصة الأكبر فى سوق المستحضرات التجميلية، بحصة سوقية تتجاوز 24٪؜ عن عام 2021، بناءً على تقرير وكاله IQVIa، وقامت ببناء مصنع عملاق فى مدينة بدر بسعة إنتاجية ضخمة، وفي عام 2017، تم الاستحواذ على 6000٪؜ من الشركة من قبل صناديق استثمار أجنبية لتزداد الحصة 20٪؜ عام 2020، وفى فبراير 2022 تم طرح الشركة فى البورصة المصرية.

ووجه د. هشام وصفي، المدير التنفيذي لماكرو جروب، الشكر لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة على مدار السنوات لتحقيق هذا النجاح، مشيرا الشركة حريصة على تحسين بيئة ومناخ العمل لمساعدة العاملين على الابتكار، مؤكدا أن الشركة حريصة على متابعة الموقف التنفيذي لجميع خطوط الإنتاج لضمان نهوها في التوقيتات المحددة وبالكفاءة والجودة المعهودين في ماكرو جروب، مشيرًا إلى الاعتزاز الشديد بثقة الجميع في منتجات الشركة.