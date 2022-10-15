ads
السبت 15 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مساء السبت 15 أكتوبر 2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية الإستقرار النسبي في تعاملات اليوم، ففيما يتعلق بسعر صرف الدولار، كشفت شاشة البنك المركزي المصري عن إلتزم الدولار بسعر صرفه متمسكًا بحالة ثبات في التعاملات اليوم، ليصل إلي 19.62 جنيه للشراء و19.73 للبيع.

وفي المقابل تعهد اليورو بالإبقاء علي سعر صرف أمس ليستقر عليه في التعاملات اليوم، ليصل إلي 19.11 جنيه للشراء و19.22 للبيع.

قد تشهد أسعار الدولار إختلافات بسيطة في البنوك، أو بين البنوك بعضها البعض ولكنها تدور في المتوسطات العامة التي يعلنها البنك المركزي المصري.

أسعار العملات

دولار الأمريكي 19.62 للشراء 19.73 وللبيع

يورو 19.11 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع

جنيه إسترليني 21.09 جنيه للشراء و21.22 جنيه للبيع

ريال سعودي 5.22 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع

درهم إماراتي 5.34 جنيه للشراء و5.37 جنيه للبيع

أسعار صرف العملات العملات الأجنبية الدولار التعاملات اليوم سعر صرف