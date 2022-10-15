أسعار صرف العملات الأجنبية مساء السبت 15 أكتوبر 2022

السبت 15/أكتوبر/2022 - 06:54 م

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية الإستقرار النسبي في تعاملات اليوم، ففيما يتعلق بسعر صرف الدولار، كشفت شاشة البنك المركزي المصري عن إلتزم الدولار بسعر صرفه متمسكًا بحالة ثبات في التعاملات اليوم، ليصل إلي 19.62 جنيه للشراء و19.73 للبيع.

وفي المقابل تعهد اليورو بالإبقاء علي سعر صرف أمس ليستقر عليه في التعاملات اليوم، ليصل إلي 19.11 جنيه للشراء و19.22 للبيع.

قد تشهد أسعار الدولار إختلافات بسيطة في البنوك، أو بين البنوك بعضها البعض ولكنها تدور في المتوسطات العامة التي يعلنها البنك المركزي المصري.

أسعار العملات

دولار الأمريكي 19.62 للشراء 19.73 وللبيع

يورو 19.11 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع

جنيه إسترليني 21.09 جنيه للشراء و21.22 جنيه للبيع

ريال سعودي 5.22 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع

درهم إماراتي 5.34 جنيه للشراء و5.37 جنيه للبيع