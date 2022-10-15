سعر الذهب خلال تعاملات مساء السبت 15 أكتوبر 2022

السبت 15/أكتوبر/2022 - 06:48 م

انخفض سعر الذهب العالمي، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الذي يقيس متوسط أسعار الذهب في السوق المصرية إلى 1118 جنيها، فيما يترقب سوق الذهب تحركات جديدة.

أسعار الذهب اليوم بعد تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم بختام تداولات الأسبوع، وذلك مع تراجع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، حيث نزل سعر أونصة الذهب إلى 1664 دولارا في ختام جلسات الأسبوع، وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليتراجع السعر بحوالي 2 جنيه ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق إلى 1118 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1118 جنيها.

عيار 18 يسجل 958 جنيها.

عيار 24 يسجل 1278 جنيها.

الجنيه الذهب 8944 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في منتصف تداولات أمس، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.