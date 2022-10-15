تحريات مكثفة في واقعة اتهام طفل بالمرحلة الابتدائية باغتصاب تلميذ بالصف الأول بعين شمس

السبت 15/أكتوبر/2022 - 07:18 م

تجرى أجهزة الأمن بالقاهرة من تحرياتها فى واقعة اتهام طالب بالصف السادس الابتدائى بالتعدى جنسيا على تلميذ بالصف الأول الابتدائى بإحدى المدارس بمنطقة عين شمس.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا مفاده طفل بالصف السادس الابتدائى بالتعدى جنسيا على طفل آخر داخل حمامات مدرسة حكومية بمنطقة عين شمس، وجاء فى البلاغ أن طالبا بالصف السادس الابتدائى استدرج تلميذا بالصف الأول الابتدائى وتعدى عليه جنسيا داخل حمامات المدرسة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وحجم البلاغ الذى تقدم به أحد المحامين رقم 47946 لسنة 2022.