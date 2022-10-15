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السبت 15 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحريات مكثفة في واقعة اتهام طفل بالمرحلة الابتدائية باغتصاب تلميذ بالصف الأول بعين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تجرى أجهزة الأمن بالقاهرة من تحرياتها فى واقعة اتهام طالب بالصف السادس الابتدائى بالتعدى جنسيا على تلميذ بالصف الأول الابتدائى بإحدى المدارس بمنطقة عين شمس.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا  مفاده طفل بالصف السادس الابتدائى  بالتعدى جنسيا على طفل آخر داخل حمامات مدرسة حكومية بمنطقة عين شمس، وجاء فى البلاغ أن طالبا بالصف السادس الابتدائى استدرج تلميذا بالصف الأول الابتدائى وتعدى عليه جنسيا داخل حمامات المدرسة ، ويقوم  رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وحجم البلاغ الذى تقدم به أحد المحامين رقم   47946  لسنة 2022.

أجهزة الأمن بالقاهرة الصف السادس الابتدائي رجال المباحث