تعاون بين مصر والأردن لتبادل الخبرات والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة

السبت 15/أكتوبر/2022 - 01:10 م

استقبلت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة خلال زيارته للدورة الرابعة من معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في الفترة من 9 - 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأوضحت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن معرض تراثنا يستهدف الترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة خاصة منتجات الحرف اليدوية والتراثية والتي تعكس الهوية المصرية وذلك بمشاركة عدد من الدول العربية كضيوف شرف لفعاليات المعرض، لتحسين فرص التبادل التجاري إقليميا، معتبرة أن المعرض أصبح من أكبر المعارض الإقليمية المتخصصة لعرض منتجات الحرف اليدوية والتراثية خاصة بعد مشاركة 5 دول عربية هذا العام.

وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع قاموا بإطلاق برنامج تنفيذي مشترك منذ العام الماضي يستهدف تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

من جانبه أكد السفير الأردني سعادته بزيارة فعاليات المعرض للعام الثاني على التوالي، مشيدا بالتطور النوعي الذي يشهده قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، خاصة فيما يتيحه جهاز تنمية المشروعات من أوجه دعم مختلفة مالية وفنية وتسويقية لأصحاب المشروعات والأعمال الصغيرة بشكل عام والحرف اليدوية والفنون التراثية بشكل خاص.

وأشار السفير إلى أن هناك وفد من المملكة الأردنية الهاشمية زار مصر في الآونة الأخيرة، متابعة لمخرجات زيارة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني التي قام بها إلى مصر العام الماضي، وذلك للتعرف على آليات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتبادل الخبرات مع الأشقاء المصريين في هذا المجال، بما ينعكس على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك لدعم أوجه التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والتبادل التجاري البيني.

وأشاد السفير الأردني بمشاركة المملكة في فعاليات معرض تراثنا للعام الثاني على التوالي حيث يمثل ذلك فرصة نوعية ومتميزة للتعريف بالمنتج الأردني إلي جانب كونه خطوة تعزز التعاون والروابط المشتركة وتشجع التجارة البينية بين البلدين.

وتفقد السفير الأردني أجنحة معرض تراثنا برفقه نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والتقي السفير خلال الزيارة بالمشاركين في الجناح الأردني واطلع على المنتجات المعروضة، وأثنى على مشاركتهم في معرض تراثنا للمرة الثانية على التوالي.