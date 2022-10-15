أسعار العملات بداية تعاملات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022

السبت 15/أكتوبر/2022 - 08:45 ص

استقر سعر صرف أغلب العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في سوق الصرف المصري، بداية تعاملات اليوم السبت 15 أكتوبر 2022، لليوم الثاني على التوالي.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري وذلك في بداية تعاملات اليوم، 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و ميد بنك.

ووصل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".

فيما تباين سعر اليورو خلال بداية تعاملات اليوم الخميس، وهبط سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم إلى 19.02 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل، 19.07 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، أمس.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني ، فقد تراجع سعره بعد المكاسب التي حققها خلال تعاملات الأمس، مسجلا 21.78 جنيه، للشراء، وسعر 21.87. جنيه للبيع.

واستقر سعر الفرنك السويسري مسجلا 19.71 جنيه للشراء، وسعر 19.78 جنيه للبيع .

وبالنسبة لسعر العملة اليابانية، فقد سجل سعر 100 ين ياباني للشراء 13.48 جنيه، وسعر 13.53 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليوان الصيني 2.73 جنيه للشراء، و2.75 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر صرف الريال السعودي، بداية تداولات اليوم السبت، مسجلا 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي سعر 63.25 جنيه للشراء، و63.52 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الدرهم الإمارتي عند 5.34 جنيه للشراء، وسجل سعر 5.36 جنيه للبيع.