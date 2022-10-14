بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 14/أكتوبر/2022 - 05:49 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد فلامبو البوروندي في إياب دور ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد ويلعب فريق فلامبو المبارتين في القاهرة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وفلامبو البوروندي اليوم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ويسعي فييرا المدير الفني للزمالك للفوز في مباراة فلامبو اليوم في إياب دور ٣٢ والتي ننقل بث مباشر لها من أجل التأهل لدوري المجموعات.

ويدخل الزمالك المباراة ضد فريق فلامبو اليوم وتذاع بث مباشر بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: فتوح- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالغني- المثلوثي- سيد عبدالله «نيمار».

خط الوسط: محمد أشرف «روقا»- زكريا الوردي- إبراهيما نداي – أحمد سيد «زيزو» وفي خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد فلامبو البوروندي اليوم الجمعة