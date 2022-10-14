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الجمعة 14 أكتوبر 2022
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المبعوثة الأممية للعراق: نأمل في برنامج حكومي يلبي احتياجات العراقيين

جينين هينيس بلاسخارت
جينين هينيس بلاسخارت
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 أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، عن أملها بأن يمهد تشكيل الحكومة الطريق لبرنامج حكومي يعالج قائمة العراق الطويلة من القضايا العاجلة والعالقة ويلبي احتياجات الشعب.

وقالت بلاسخارت - في برقية تهنئة إلى محمد شياع السوداني المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "باسم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أود أن أتوجه إليكم بخالص التهنئة بمناسبة تكليفكم رئيسًا للوزراء في جمهورية العراق، أتمنى لكم التوفيق في مهمتكم المقبلة وأتطلع إلى العمل معكم".

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