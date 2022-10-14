البنك التجاري الدولي يرفع العائد على شهادات الادخار الدولارية

الجمعة 14/أكتوبر/2022 - 02:01 م

أعلن البنك التجاري الدولي CIB رفع أسعار الفائدة الثابتة على الشهادات بالدولار الأمريكي التي يصدرها البنك بآجال 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات بحسب ما نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك وموقعه الألكترونى.

وتعرض "البوابة نيوز" أسعار العائد الجديدة للبنك على الشهادات الدولارية:

1- شهادة آجال 3 سنوات: سعر العائد يصل إلى 5.25% يصرف شهريا.

2- شهادة أجل 5 سنوات: سعر الفائدة يصل إلى 5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية.

3- شهادة آجال 7 سنوات: سعر الفائدة سنويا يصل إلى 4% ويصرف العائد شهريا.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء أي شهادة دولارية من هذه الشهادات من ألف دولار ويصرف العائد شهريا.