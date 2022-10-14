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الجمعة 14 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك التجاري الدولي يرفع العائد على شهادات الادخار الدولارية

لتصل إلي 5.25% عائدا شهريا على شهادة الثلاث سنوات

البنك التجارى الدولى
البنك التجارى الدولى CIB
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أعلن البنك التجاري الدولي CIB رفع أسعار الفائدة الثابتة على الشهادات بالدولار الأمريكي التي يصدرها البنك بآجال 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات بحسب ما نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك وموقعه الألكترونى.

وتعرض "البوابة نيوز" أسعار العائد الجديدة للبنك على الشهادات الدولارية:

1- شهادة آجال 3 سنوات: سعر العائد يصل إلى 5.25% يصرف شهريا.

2- شهادة أجل 5 سنوات: سعر الفائدة يصل إلى 5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية.

3- شهادة آجال 7 سنوات: سعر الفائدة سنويا يصل إلى 4% ويصرف العائد شهريا.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء أي شهادة دولارية من هذه الشهادات من ألف دولار ويصرف العائد شهريا.

البنك التجاري الدولي CIB شهادات الادخار الدولارية الشهادات بالدولار الأمريكي