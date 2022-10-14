أوكرانيا تستعيد أكثر من 627 منطقة من أراضيها

الجمعة 14/أكتوبر/2022 - 11:41 ص

ذكرت وزارة إعادة دمج الأراضي في أوكرانيا أن القوات المسلحة الأوكرانية حررت أكثر من 627 منطقة من المناطق التي كانت خاضعة للجيش الروسي الشهر المنصرم، بما في ذلك 75 تابعة لإقليم خيرسون الاستراتيجي.

وقالت الوزارة -في بيان وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية- إن "مساحة الأراضي الأوكرانية المحررة زادت بشكل ملحوظ"، موضحا أن الجيش الأوكراني استطاع تحرير 552 منطقة كانت القوات الروسية قد سيطرت عليها خلال الشهر الماضي".

وبين أنه تم تحرير حوالي 502 منطقة سكنية شمال شرق إقليم خاركيف، حيث تقدمت القوات الأوكرانية في عمق الخطوط الروسية، كما شهد إقليم دونيتسك تحرير 43 منطقة، وتحرير سبعة في لوجانسك.