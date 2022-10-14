هبة باشا: والدي أول من أخبر نجيب محفوظ بالفوز بجائزة نوبل

الجمعة 14/أكتوبر/2022 - 12:24 ص

ردت الكاتبة الصحفية هبة باشا، مدير تحرير نصف الدنيا، عن ادعاءات الصحف الإسرائيلية بأنها من أخبرت الأديب الراحل نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل.

وأكدت هبة باشا في تدوينة لها، أن والدها الكاتب الصحفي الراحل محمد باشا مدير تحرير الأهرام هو أول من أخبر نجيب محفوظ بخبر فوزه بجائزة نوبل.

ونشرت هبة باشا، صفحة من مذكرات نجيب محفوظ التي كتبها الراحل رجاء النقاش عن دار الشروق، ويؤكد فيها أديب نوبل أن أول من أبلغه هو والدها.

وكتبت هبة باشا: للتاريخ.. وللسادة الإعلاميين.. بمناسبة ذكرى حصول الكاتب نجيب محفوظ على جائزة نوبل.. يشهد قلم نجيب محفوظ في مذكراته بنفسه بأن أول من أبلغه هو والدي الكاتب محمد باشا واعتبرها مزحة فأعطى والدي السماعة إلى الراحل الكاتب سلامة أحمد سلامة ليؤكد لأديب نوبل الخبر. انسبوا الفضل لأهله علكم تجدون من يذكركم بالخير أحياء وموتى

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