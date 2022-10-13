أول الكلية الحربية: جاهزون للدفاع عن وطننا وحماية شعب مصر

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 07:30 م

قال الملازم تحت الاختبار محمد ماهر ناصف، الأول على الكلية الحربية، "الحمد لله رب العالمين الذي وفقني ورأيت هذا اليوم الذي انتظرته طويلا منذ التحاقي بمصنع الرجال وعرين الأبطال الكلية الحربية".

وتابع أول الكلية الحربية:" درسنا في الكلية الحربية وفقا لأحدث المناهج العالمية، وتم تأهلينا وفقا لأحدث النظم العالمية على أيدي أمهر الرجال والأبطال، ونشرف جيمعا بالانضمام إلى صفوف القوات المسلحة المصرية، للدفاع والذود عن الوطن، ونتمنى جميعا الخدمة في سيناء للتصدي لأعداء مصر على أطهر بقاعها".

ووجه الأول على الكلية الحربية رسالة إلى شباب مصر الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية قائلا، "أهلوا أنفسكم منذ الصغر، فالمجموع العالي والتفوق العلمي اللياقة البدينة العالية هي طريقكم للالتحاق بالكليات العسكرية".