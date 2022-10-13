"خطورة الشائعات".. ندوة ثقافية بروتارى مصر الجديدة

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 07:17 م

حول خطورة "الشائعات" على المجتمع ودور الأسرة فى مواجهتها ينظم نادى روتارى مصر الجديدة ندوة ثقافية ٧ مساء الاثنين المقبل بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة يتحدث فيها الكاتب الصحفى أشرف مفيد مدير تحرير الأهرام.

وقالت إيمان جمال الدين رئيس نادى روتارى مصر الجديدة أنه تم اختيار هذا الموضوع لمناقشته خلال الندوة لأنه فى ظل حروب الجيلين الرابع والخامس تحولت "الشائعات" من مجرد حالات فردية تتم بشكل عشوائى الى سلاح مدمر يتم إطلاقه بشكل منظم وممنهج ووفق خطط مدروسة بشكل احترافى، وهذا السلاح يستهدف فى المقام الأول هز ثقة المواطن فى كل شئ، وبالتالى يتم بسهولة توجيه ضربه قوية تصيب المجتمع ككل فى مقتل.

يذكر أن الكاتب الصحفى أشرف مفيد يكتب مقالات أسبوعية يتناول فيها الشأن العام ويقدم من خلالها قصصًا مستوحاه من التراث الإنسانى ويقوم بتوظيفها بأسلوب سهل وبسيط من أجل بث الطاقة الإيجابية بين كافة فئات المجتمع وذلك لمواجهة "الشائعات" والأفكار الهدامة التى يروج لها أعداء الدولة فى الداخل والخارج على حد سواء.