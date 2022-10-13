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الخميس 13 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبد الرحيم علي يوقع عقد نشر كتابه «الأفكار الشيطانية.. هل الإخوان المسلمين خطرًا على الغرب» مع دار «لارماتان» الأشهر بباريس

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي ومدير دار نشر لارماتان
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وقع الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة نيوز، مع دنيس بريان مدير دار نشر “لارماتان” الأشهر بفرنسا، عقد نشر كتابه الثالث المترجم للفرنسية بعنوان "الأفكار الشيطانية.. هل الإخوان المسلمين خطرا على الغرب؟".
 

والكتاب الذي قام بترجمته أسامة خليل يقع في ١٥٠ صفحة من القطع الكبير ويضم سبعة فصول يحلل فيها الكاتب أفكار مؤسس الجماعة حسن البنا ومفتيها سيد قطب وكبار مفكريها حول قضايا الديمقراطية والمرأة والفن والموقف من غير المسلمين واستخدام العنف في العمل السياسي، والكتاب مخطط له المشاركة بندوة وحفل توقيع في معرض باريس للكتاب في مارس ٢٠٢٣.

جدير بالذكر أن دار لارماتان نشرت للكاتب الصحفي عبد الرحيم علي كتابين من قبل، الأول بعنوان: “دولة الاخوان.. دراسة في النشأة والحركة والانتشار”.. والثاني بعنوان: “داعش.. إعادة توزيع الخرائط في منطقة مضطربة”.

وتعتبر دار لارماتان، أحد أهم دور النشر الفرنسية، فبالإضافة لامتلاكها عشرات المكتبات في باريس والعديد من المدن الفرنسية فالدار لها عدد من الفروع في امريكا ودول أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.

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