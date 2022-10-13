اليوم .. كلاتنبرج يجتمع مع مديرى الكرة بأندية الممتاز

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 10:31 ص

يعقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج اجتماعا في الثانية ظهر اليوم الخميس، مع جميع مديري الكرة بأندية الدوري المصري الممتاز، وكذلك مع مقدمي البرامج الرياضية ومعلقي مباريات كرة القدم، لشرح آخر تعديلات قوانين كرة القدم.



ويسعى كلاتنبرج خلال اجتماعاته المقبلة لتوضيح كيفية اتخاذ القرارات الخاصة بحكم الفيديو المساعد "VAR" وآليات العمل خلال الموسم المقبل.

واختتم أمس الأربعاء المعسكر المكثف لـ" VAR" لتجهيز الحكام استعدادا للموسم الجديد بحضور48 حكما ومساعدا من الحاصلين على رخصة تقنية الفيديو، وكان المعسكر قد انطلق الأحد الماضي بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر بحضور 48 حكما ومساعدا من الحاصلين على رخصة تقنية حكم الفيديو المساعد.



وتولى إلقاء المحاضرات النظرية والعلمية كل من السعودى على الطريفى المحاضر الدولي وعضو لجنة حكام آسيا والإنجليزي "جاك"، بمشاركة رئيس لجنة الحكام مارك كلاتنبيرج.



وتولى المحاضر على الطريفى شرح بروتوكول الـ" VAR"، موضحا العلاقة بين طاقم الحكام داخل المستطيل الأخضر وطاقم عمل كابينة الـVAR" وكيف يتم التعاون بينهما في اطار تطبيق القانون وما سمح به البروتوكول، موضحا بالشرح دور كل منهما في الوصول إلى أفضل أداء باقل تدخل من الـVAR"، وتحقيق اكبر استفادة من هذا التعاون.