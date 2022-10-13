اليوم.. الذكرى الـ 34 على فوز الأديب العالمي نجيب محفوظ بجائزة نوبل فى الأدب

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 10:17 ص

تمر اليوم الذكرى الـ 34 على إعلان الأكاديمية السويدية، منح فوز الأديب العالمى نجيب محفوظ، جائزة نوبل في الآداب، ويعدّ الأديب الوحيد الحائز عليها من كتاب اللغة العربية؛ ومما جاء في حيثيات فوزه بالجائزة أنه أثرى الكتابة العربية طيلة خمسين عاما بلا انقطاع.

قدم نجيب محفوظ رواية "أولاد حارتنا" ونشرها في البداية مسلسلة في جريدة الأهرام لكن توقف النشر بعد أن اتهمه المتشددين بالتعرض الى الذات الإلهية فكانت أولاد حارتنا إحدى الروايات الأربعة التى رشحته لجائزة نوبل عام 1988، كما كانت سببا فى اغتياله ومحاولة قتله من جانب المتشددين الذين رفضوا أدبه.

ونجيب محفوظ من مواليد ديسمبر 1911، وأمضى طفولته بحى الجمالية ومنها إلى العباسية والغورية، وحصل على ليسانس الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1934، اتجه إلى الكتابة الأدبية فقدم أعمالا أدبية عظيمة منها "عبث الأقدار" و"كفاح طيبة" وهى من التاريخ الفرعونى، كما برع فى ثلاثيته الشهيرة (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية) عام 1952.

قدم نجيب محفوظ فى أعماله حياة الطبقة المتوسطة فى أحياء القاهرة المختلفة، فعبر عن همومها وأحلامها، كما صور العلاقات الداخلية داخل الأسرة، فقدم الواقع بكل صوره ونقلت عن رواياته السينما المصرية والعربية فقدم أفلام (ملحمة الحرافيش، الشحات، الطريق، بداية ونهاية، زقاق المدق، اللص والكلاب، الكرنك، أهل القمة، ثرثرة فوق النيل، القاهرة 30) وغيرها.