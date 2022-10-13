مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 01:09 ص

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4543.70 نقطة، مرتفعًا 23.5 نقطة بنسبة 0.52 بالمائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4520.19 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و27 ألفًا و27 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً 55.9 بالمائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و326 ألفًا و597 ريالًا عُمانيًّا.