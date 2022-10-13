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الخميس 13 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

بورصة مسقط
بورصة مسقط
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أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 4543.70 نقطة، مرتفعًا 23.5 نقطة بنسبة 0.52 بالمائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4520.19 نقطة.
وبلغت قيمة التداول مليونًا و27 ألفًا و27 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً 55.9 بالمائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و326 ألفًا و597 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة مسقط ارتفاع