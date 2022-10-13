ads
الخميس 13 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الباكستانية تغلق على تراجع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.35 في المئة، ما يعادل 148 نقطة، ليصل عند مستوى 42007 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113.157.292 سهمًا، تمثّل أسهم 371 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 126 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 218 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.

بورصة كراتشي أسواق الأسهم الباكستانية تراجع