البورصة الباكستانية تغلق على تراجع

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 06:39 ص

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.35 في المئة، ما يعادل 148 نقطة، ليصل عند مستوى 42007 نقاط.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 113.157.292 سهمًا، تمثّل أسهم 371 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 126 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 218 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.