أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 1.03 %، عند 11.661،28 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.14% ليستقر عند 943،13 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.92% مسجلًا 881،31 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 70،51 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 605،96 مليارات درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 1.03 %، عند 11.661،28 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 1.03 %، عند 11.661،28 نقطة.