بورصة المغرب تغلق على انخفاض

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 06:38 ص

أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 1.03 %، عند 11.661،28 نقطة.

فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.14% ليستقر عند 943،13 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.92% مسجلًا 881،31 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 70،51 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 605،96 مليارات درهم مغربي.