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الخميس 13 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت البورصة المغربية على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 1.03 %، عند 11.661،28 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.14% ليستقر عند 943،13 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.92% مسجلًا 881،31 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 70،51 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 605،96 مليارات درهم مغربي.

بورصة المغرب انخفاض