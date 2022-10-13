سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.34 نقطة إلى 0.10 % ليغلق عند 29210.85 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 11.81 نقطة إلى 0.33 % بـ 3577.03 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعًا عند 9.09 نقاط إلى 0.09 % بواقع 10417.10 نقطة.
اقتصاد
سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.34 نقطة إلى 0.10 % ليغلق عند 29210.85 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 11.81 نقطة إلى 0.33 % بـ 3577.03 نقطة.
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.34 نقطة إلى 0.10 % ليغلق عند 29210.85 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 11.81 نقطة إلى 0.33 % بـ 3577.03 نقطة.