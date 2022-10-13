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الخميس 13 أكتوبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضًا، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.34 نقطة إلى 0.10 % ليغلق عند 29210.85 نقاط، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضًا 11.81 نقطة إلى 0.33 % بـ 3577.03 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعًا عند 9.09 نقاط إلى 0.09 % بواقع 10417.10 نقطة.

بورصة نيويورك انخفاض الأسهم الأمريكية