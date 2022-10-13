كورونا في سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة وشفاء حالتين

الخميس 13/أكتوبر/2022 - 12:59 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57329، شفي منها 54145حالة، وتوفي 3163 حالة.