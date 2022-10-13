أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 57329، شفي منها 54145حالة، وتوفي 3163 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة وشفاء حالتين
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.