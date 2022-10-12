مدير الصحة العالمية يعرب عن قلقه إزاء تفشي الكوليرا في هاييتي

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 10:57 م

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، عن قلق المنظمة البالغ إزاء وضع تفشي مرض الكوليرا في عاصمة هاييتى بورت او برنس والمناطق المحيطة بها.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية -في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بمقر المنظمة حول أهم التحديات الصحية الراهنة في العالم- أنه بحسب أرقام وزارة الصحة في هاييتي بلغ عدد الحالات حتى أمس الأول 224 حالة مشتبهة بإصابتها، بالإضافة إلى 16 حالة وفاة، إلى جانب تفشي الكوليرا فى السجن الوطنى بالعاصمة مع 39 حالة مشتبها بإصابتها و9 وفيات.

وحول الوضع الصحي بالمناطق المتأثرة بالفيضانات في باكستان، قال أدهانوم إن الوضع يتدهور حيث تتفشى الملاريا فى 32 منطقة بينما تنتشر الكوليرا والدفتريا وحمى الدنج وحذر الدكتور تادروس من ان الوضع مرشح لمزيد من التدهور خاصة فى ظل الدعم الدولى غير الكاف ودعا المانحين الدوليين الى المساعدة.

وفيما يتعلق وباء كورونا أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية ان لجنة الطوارئ بالمنظمة سوف تعقد اجتماعها الدورى غدا الخميس واشار الى ان العالم الان فى وضع مختلف عما كان عليه الامر منذ 22 شهرا حين تفشى فيروس كورونا وتم اعلان حالة طوارئ صحية عالمية حيث يمتلك الان كل الادوات لمكافحة الفيروس وانهاء وضع الطوارئ فى كافة البلدان، محذرا من أن الوباء لم ينته بعد وما يزال هناك الكثير مما يجب القيام به، ومنوها بأن المنظمة ستبلغ لجنة الطوارئ بقلقها بشأن استمرار وجود الخطر على الفئات الاكثر تعرضا وكذلك بسبب انخفاض عمليات الرصد والاختبارات.

وعلى صعيد وضع تفشي فيروس إيبولا في أوغندا، قال أدهانوم إن المنظمة تواصل دعم الحكومة هناك للاستجابة لتفشى المرض فى 5 مقاطعات واشار الى انه توجد حتى الان 54 حالة اصابة مؤكدة و20 حالة مشتبه فى اصابتها و39 حالة وفاة و660 اتصال مع مصابين هم قيد المتابعة حاليا واكد تادروس ان ترطيز المنظمة حاليا ينصب على دعم الحكومة الاوغندية للسيطرة على الفاشية حتى لاتنتقل الى المقاطعات والدول المجاورة.