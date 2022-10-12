قصر ثقافة 26 يوليو ينظم احتفالية بعنوان "حياتي مع الشعر"

نظم قصر ثقافة 26 يوليو بالإسكندرية، احتفالية حول أعمال الشاعر كمال على المهدي، حملت عنوان "حياتي مع الشعر".

أدار الإحتفالية الناقد والشاعر السكندري طارق الكردي، الذي استضاف الشاعر كمال على مهدى، الذى حصد عديدا من الجوائز المصرية والعربية فى مجال القصيدة على اختلاف أنماطها، فى الشعر العمودي والتفعيلة وقصيدة النثر ، وهو حاليا رئيس نادى الأدب المركزى بالإسكندرية ورئيس نادى أدب 26 يوليو والذى أقيمت به الندوة بقصر ثقافة 26 يوليو لوران الإسكندرية .

تناولت الاحتفالية حياة وأعمال الشاعر كمال على المهدي، الذي يعد من كبار شعراء جيل الوسط، إضافة لمكانته الشعرية في العالم العربي، وتناولت عرض لأعمال الشعرية وقصائده المنشورة وقيد النشر، ونقد فني لأعمال الشعرية.

