بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ورينجرز الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 08:52 م

تقدم البوابة نيوز البث المباشر لمباراة ليفربول ضد جلاسكو رينجرز اليوم لايف ماتش بدون تقطيع live beIN Sports Premium 2 فى دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره جلاسكو رينجرز مساء اليوم الأربعاء 12 أكتوبر، على ملعب ايبروكس ستاديوم، في إطار المرحلة الرابعة من المجموعة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد رينجرز الاسكتلندي

تبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة الريدز يلعب مباراة اليوم وهو يتواجد في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يحتل جلاسكو رينجرز في المركز الرابع والأخير بلا أي رصيد من النقاط.

وتتجهز كتيبة ليفربول بقيادة الفرعون المصرى لهذه المباراة بكل قوة وتركيز عالي، حيث يرغب في تحقيق الفوز من أجل تعزيز رصيده من النقاط للاستمرار في المنافسة بقوة على التأهل للدور المقبل.

فى الجهة المقابلة، يعاني جلاسكو رينجرز الأمرين منذ بداية دور المجموعات فهو قريب من الخروج من البطولة، ولكن قد يكون لديه أمل بسيط لكي يبقى وهو الانتصار في هذه الموقعة ومواصلة الطريق الصحيح، لذا سيحضر لها بتركيز عالي لنيل مراده.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد رينجرز الاسكتلندي