“تنمية المشروعات” يقدم تمويلات جديدة للمشروعات متناهية الصغر

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 05:09 م

وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، عقدين بين جهاز تنمية المشروعات وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظة بإجمالى يصل إلى 10 مليون جنيه لتمويل أصحاب المشروعات الزراعية متناهية الصغر القائمة والمرتبطة بالإنتاج الزراعي، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لتوفير طلمبات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من اعتمادهم على المحروقات التقليدية ومولدات الديزل في تشغيل طلمبات الرى.

وقد شهد التوقيع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، وقام بالتوقيع نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وأحمد محسن رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وذلك بحضور لفيف من قيادات الجهاز وممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بيئيا من أهم أولويات الجهاز ومحور أساسى في خطط عمله المستقبلية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة للحد من التلوث والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع أصحاب المشروعات على استخدام بدائل أمثل للطاقة التقليدية الملوثة للبيئة.

وأوضحت “جامع”، أن الجهاز عمل على التوسع في تمويل الجمعيات الأهلية كجهات وسيطة لتقديم تمويل لرفع كفاءة المشروعات متناهية الصغر بيئيا، مع تدريب كوادر تلك الجمعيات والعاملين فيها لتقديم هذه الخدمات والوصول لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في مختلف المحافظات وتشجيعهم على الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية بما يتفق مع توجهات الدولة.

وقد أكد الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، على استمرار التعاون بين الجهاز والمحافظة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في تقديم خدمات تمويلية وفنية متنوعة لأصحاب هذه المشروعات، موضحا أن التمويل الجديد سيدعم المئات من المشروعات العاملة في القطاع الزراعى ويعمل على مساعدتهم على التحول لمشروعات مستدامة صديقة للبيئة.

ومن جانبه أوضحت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أن التمويل الجديد للمشروعات الزراعية يأتي في إطار التعاون بين الجهاز ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي قدمت الدعم الفني للجهاز والجمعيات الأهلية لمساعدة المشروعات الزراعية على استخدام آليات صديقة للبيئة، كما تولت تحديد المحافظات والجمعيات الأهلية المناسبة للتوسع في هذا النوع من المشروعات.

وأضافت بدر الدين، أن حوالى 400 عميل من أصحاب المشروعات الزراعية والأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي بمحافظة الفيوم سيستفيدون من هذا التمويل في الاعتماد على طلمبات الرى التي تعمل بالطاقة الشمسية وتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن استخدام مولدات الديزل.

ويهدف العقد الجديد إلى إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وكذلك مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال توفير قروض لإقامة مشروعات تتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية ودفع عجلة التنمية.

وأضافت رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، أنه سيتم تخصيص 5 مليون جنيه لتمويل نحو 5 آلاف سيدة من خلال مشروع غد جديد للإقراض متناهي الصغر "مستقبلنا بأيدينا" بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية، وذلك بهدف دعم المشروعات المملوكة للمرأة وتعزيز قدرة تلك المشروعات على الاستمرارية والتنافسية واستيعاب المزيد من فرص العمل وتمكين السيدات اقتصاديا.