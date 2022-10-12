وزير النقل يتفقد مشروع مونوريل شرق النيل

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 12:08 م

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء شريف ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق جولة بمشروع مونوريل شرق النيل.

وتفقد وزير النقل عددا من قطاعات المشروع لمتابعة تنفيذ أعمال الأعمدة والكمرات بالمحطات وعلى طول المسار، ووجه بضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع وبالعمل في كل الأنشطة الخاصة بالمشروع بالتوازي لسرعة الإنجاز.

واطلع وزير النقل على معدلات تنفيذ المشروع (الأعمال المدنية –الأعمال الكهروميكانيكية) حيث يتم حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال تركيب الكمرات بالمسار ب وبالمحطات وبالتحويلات كما بدأ تركيب بعض المكونات الكهروميكانيكية، ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعاً، كما تابع الوزير معدل توريد الوحدات المتحركة حيث تم وصول عدد 11 قطارا آخرها فى 23/9/2022 من إجمالى عدد 40 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية)، وجار استكمال تصنيع باقي أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع والتي يتم توريدها تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

وتفقد وزير النقل خلال جولته ورشة الصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل والمقامة على مساحة 85 فدانا والتي تضم 13 مبنى واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال بالورشة (الأعمال المدنية – الأعمال الكهروميكانيكية)، كما اطلع الوزير على مخطط التشغيل التجريبي لقطارات المونوريل من قبل شركة الستوم العالمية.

وفي ختام جولته شدد الوزير على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل في نطاق العاصمة والأعمال الإنشائية للقطار الكهربائي من محطة الفنون والثقافة حتى محطة الكاتدرائية قبل نهاية أكتوبر 2022.

كما وجه جميع العاملين بالمشروع بضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يعتبر هذا المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي .

جدير بالذكر أن مشروعات المونوريل تكون على مسافات متقاربة بين المحطات بمتوسط 2 كم بين كل محطتين ولا تشغل حيز كبير بالشوارع.

يتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، حيث يتميز المونوريل بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير وسيربط مونوريل شرق النيل ( العاصمة الإدارية) مدينة نصر بالعاصمة الإدارية، حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا إلى بيت الوطن، ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة، كما يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يحتل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع، كما أنه من أهم مميزات المونوريل أنه صديق للبيئة وآمن وسريع ولا يصدر أي ضوضاء أثناء التشغيل ‏.

يأتي ذلك في إطار متابعة الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبي لقطارات المونوريل في المسافة من ورشة صيانة المونوريل وحتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيدا لتدشين المشروع خلال مؤتمر المناخ الذي يعقد الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ، وكذلك في إطار متابعة التقدم في معدلات تنفيذ كافة قطاعات مشروع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)‏ والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) بقيادة شركة الستوم الفرنسية .

