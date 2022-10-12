"جامع" تكرم أصحاب المشروعات من ذوى الهمم المشاركين في معرض تراثنا

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 11:19 ص

كرمت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدد من النماذج المتميزة من أصحاب الهمم ضمن فعاليات معرض "تراثنا "في نسخته الرابعة.

وأكدت “جامع” حرص جهاز تنمية المشروعات الدائم علي تقديم كافه سبل الدعم لذوي الهمم وذلك في إطار سياسة الدولة التي تعمل على مساعدة ابنائها من ذوى الهمم باعتبارهم عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع المصرى.

وأوضحت جامع، أن منتجات مئات العارضين من أصحاب مشروعات ذوى الهمم تؤكد على قدرتهم على المشاركة بإيجابية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتقديم منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة وأشادت بجودة منتجات أصحاب المشروعات الذين تم تكريمهم من مؤسسة أمنية مصر الخيرية، مضيفة أن الجهاز يقدم خدمات متنوعة لذوى الهمم لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت أمنية طنطاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمنية مصر الخيرية، أنه قد تم تكريم عدد من العملاء الذين حصلوا علي برنامج تدريبي لمدة 3 شهور في حرف يدوية مختلفة و تفقوا في انتاجهم مما أتاح عرض منتجاتهم علي زوار معرض تراثنا لإعطائهم حافزا على الاستمرار في نشاطهم.

وأضافت أمنية، أن الجمعية تشارك في معرض تراثنا منذ بدايته في 2019، مؤكدة أنه يمثل فرصة تسويقية غير مسبوقة إلي جانب كونه خطوة جيدة نحو دمج ذوي الهمم من الصم.

وتابعت، أن الجمعية تقدم دورات تدريبية متنوعة في مجالات الأزياء وصيانة الآلات والمعدات ومحو الأمية وتعمل على مساعدة ذوى الهمم في بدء مشروعاتهم أو العمل لدى الغير وتتعاون مع الجهاز في العديد من الأنشطة التي تهدف إلي دعم ابناء مصر من ذوي الهمم.