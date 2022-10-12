سوريا تعلن تسجيل 757 إصابة و41 وفاة بمرض الكوليرا

الأربعاء 12/أكتوبر/2022 - 06:02 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، أن العدد الإجمالي التراكمي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 757 إصابة، توزعت في حلب 477، ودير الزور 130، والحسكة 60، والرقة 29، واللاذقية 23، والسويداء 13، وحماة 7، وحمص 6، ودمشق 8، ودرعا 3، والقنيطرة 1. ووفق بيان للوزارة بلغ العدد الإجمالي التراكمي للوفيات بمرض الكوليرا 41، في حلب 34 والحسكة 4 ودير الزور 2 ودمشق 1 . وأشارت الوزارة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة، أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.