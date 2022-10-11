الأردن يرحب بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية

الثلاثاء 11/أكتوبر/2022 - 11:10 م

رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بجهود أمريكية مكثفة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي - في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الثلاثاء - أهمية هذا الاتفاق الذي سيمكن لبنان الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي مساعدة لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها وتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد المجالي، على أن الأردن يدعم كل الخطوات التي تصب في مصلحة لبنان الشقيق وتكرس الأمن والاستقرار، ويقف بالكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة كل التحديات، مشيدًا بالجهود المتواصلة والدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة في جهود التوصل لهذا الاتفاق.