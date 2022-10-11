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الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يرحب بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية

وزارة الخارجية وشئون
وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية
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رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، بتوصل لبنان وإسرائيل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بجهود أمريكية مكثفة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي - في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الثلاثاء - أهمية هذا الاتفاق الذي سيمكن لبنان الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي مساعدة لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها وتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد المجالي، على أن الأردن يدعم كل الخطوات التي تصب في مصلحة لبنان الشقيق وتكرس الأمن والاستقرار، ويقف بالكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة كل التحديات، مشيدًا بالجهود المتواصلة والدور الكبير الذي قامت به الولايات المتحدة في جهود التوصل لهذا الاتفاق.

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