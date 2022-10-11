تعليم القاهرة: طالبة مصرية تفوز بالتصفيات النهائية للأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية

الثلاثاء 11/أكتوبر/2022 - 12:34 م

قدم محمد عطية مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التهنئة للطالبة نور وائل سعيد محمود لفوزها فى مسابقة الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية HIBBO 2022 بايطاليا، معبرًا عن أسمى أمانيه لها بمزيد من التقدم والاستمرار على درب التفوق حتى تصبح نموذجا يحتذى به.

وأقيمت التصفيات النهائية فى الفترة من نهاية سبتمبر إلى الأسبوع الأول من أكتوبر 2022 تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، ومنال عزقول مدير إدارة التوجيه العام بالمديرية، وغالية عبد الفتاح موجه عام اللغة الإنجليزية بالمديرية.

ويأتي ذلك في إطار تشجيع الطلاب على المنافسة وإيجاد مكان لهم مع أقرانهم فى العالم ووفقا لسياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعداد طلاب مبدعين متميزين لديهم القدرة على التنافسية.

وشارك بالمسابقة حوالى 55 دولة على مستوى العالم، وقد فازت مصر بمركزين فى التصفيات النهائية (محافظة القاهرة والإسكندرية)، وقد تم التخطيط والتنفيذ للمسابقة بدء من الإعلان عنها مرورا بالاختبارات والتصفيات الأولية التى حدثت بشرم الشيخ وشارك بها الكثير من الدول إلى فوز طلابنا وتصعيد 9 طلاب مصريين وسفرهم إلى إيطاليا تحت إشراف قطاع التعليم العام وتم رفع العلم المصرى بين جميع الدول المشاركة وتكريم جميع الطلاب المشاركين والسادة المشرفين وكذلك أولياء الأمور المتواجدين مع أبنائهم.

وحرصت الدكتورة راندة شاهين على حضور التصفيات مع الطلاب فى كل الجولات بشرم الشيخ وإيطاليا وذلك لدعمهم وتشجيعهم، وتعزيز الحس الوطنى والشعور بالانتماء ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية.