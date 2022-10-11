أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لليوم الرابع علي التوالي، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022.
وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك.
بينما وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.62 جنيه للشراء و 19.69 جنيه في بنك كريدي أجريكول.
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد",
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك “الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات”.