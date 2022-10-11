أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

الثلاثاء 11/أكتوبر/2022 - 08:48 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لليوم الرابع علي التوالي، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022.

وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي وميد بنك.

بينما وصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر، العربي الافريقي الدولي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.62 جنيه للشراء و 19.69 جنيه في بنك كريدي أجريكول.

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد",

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع في بنوك “الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات”.

