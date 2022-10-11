أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن (57325)، شفي منها (54141) حالة، وتوفي (3163) حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل حالتي إصابة جديدتين
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.