كورونا في سوريا.. تسجيل حالتي إصابة جديدتين

الثلاثاء 11/أكتوبر/2022 - 03:08 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن (57325)، شفي منها (54141) حالة، وتوفي (3163) حالة.