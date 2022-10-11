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الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل حالتي إصابة جديدتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في سوريا، وشفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن (57325)، شفي منها (54141) حالة، وتوفي (3163) حالة.

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