“معز الطريق الأسود” يشارك في مهرجان الفيلم المغاربي وجدة

الثلاثاء 11/أكتوبر/2022 - 12:19 ص

ينافس الفيلم التونسي “معز الطريق الأسود” للمخرج محمد علي النهدي في المسابقة الرسمية لمهرجان الفيلم المغاربي وجدة الذي تُقام فعاليات دورته الـ11 خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر، في قاعة العرض الكبرى بمسرح محمد السادس.

وينطلق الفيلم خلال أيام للمشاركة في مهرجان سيني ألما في كاروس بفرنسا ويُعرض يوم السبت 15 أكتوبر، وكان الفيلم قد انطلق تجاريًا في سينمات تونس في فبراير الماضي، كما عُرض تجاريًا بشكل استثنائي في فرنسا في مايو الماضي بحضور أبطال الفيلم.

يحكي الفيلم قصة معز، شاب عشريني عاطل عن العمل يجوب شوارع العاصمة تونس بدون هدف إلى أن يجد نفسه متورطًا في قضية حيازة سلاح ناري، وإثر إيقافه في مركز شرطة يتعرف على كهل يغير مسار حياته ويحوله إلى إرهابي خطير.

الفيلم من إخراج محمد علي النهدي، الذي شارك أيضًا في السيناريو مع سليم بن إسماعيل، وهو من بطولة لمين النهدي وأكرم سكوحي وليلى الشابي وسيف الدين المناعي، ومن إنتاج شركة Zenith Production، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

محمد علي النهدي ممثل ومخرج تونسي، بدأ مسيرته الفنية مبكراً كممثل حين كان في الخامسة عشر من عمره، بعد مشاركته في عدة مسلسلات تلفزيونية وأفلام، سافر إلى فرنسا لدراسة المونتاج في مدرسة السينما الفرنسية (كونسرفتوار)، ليعود بعد 3 سنوات من الدراسة إلى موطنه ويعمل بعدها في عدة أفلام تونسية وأجنبية كممثل ومساعد مخرج ومونتير منها فيلم Black Gold الذي شارك في بطولته النجم أنطونيو بانديراس.

وأخرج النهدي أول أفلامه القصيرة المشروع عام 2008 والذي أختير للمشاركة في عدة مهرجانات منها مهرجان كليرمون فيران بفرنسا، وأخرج بعدها فيلمين قصيرين وانتهى مؤخراً من أول مسلسل تلفزيوني من إخراجه وهو الصندوق الأسود، وفي 2018 أخرج فيلم فاطوم الحاصل على جائزة الجمهور الشباب في مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط بفرنسا. ويعد معز الطريق الأسود أول أفلامه الروائية الطويلة.