مناقشة الجديد فى علاج أورام الرئة خلال فعاليات الدورة الـ6 للمؤتمر الطبي العربي الإفريقي

الإثنين 10/أكتوبر/2022 - 07:52 م

أقيمت فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر العربي الإفريقي الدولي لعلاج الأورام ، والذي نظمته المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، برئاسة كل من الدكتور شريف عبد الوهاب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام والدكتور رامي غالي، أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس والدكتور محمد البسيوني أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس وبحضور الدكتور برانسيلاف جريميك أستاذ الأشعة والأورام في مركز الطب الحيوي في جامعة صربيا، والدكتور كريستيان رولفو أستاذ طب الأورام بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبمشاركة العديد من الخبراء المصريين والأجانب في علاج الأورام، وقد شارك في الجلسات النقاشية أساتذة من مختلف الجامعات، واستشاريين علاج الأورام والتخصصات الأخرى المعنية مثل أمراض الصدر وجراحة الصدر والمسالك البولية إضافة الى أورام الجهاز الهضمي وأورام الرحم وجراحة الأورام والأشعة التداخلية من كافة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة الشرطة .

وقال الدكتور شريف عبد الوهاب أستاذ علاج الأورام، إن المؤتمر تناول تقديم رؤية عامة للجديد في علاج أورام الرئة والبروستاتا والجهاز الهضمي بالإضافة الى التطور المستمر في علاجات أورام الثدي، وأيضا الجديد في العلاجات الحديثة، ومنها العلاج المناعي والعلاج الموجه.

وتابع: كما تضمن المؤتمر ورش عمل للعلاج الإشعاعي لأورام الرئة وأورام الثدي والصيدلة الإكلينيكية، بالتعاون مع كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، وكذلك ملتقي العلاج بالأشعة التداخلية والذي يترأسه الدكتور عمرو محمود استاذ الأشعة التداخلية جامعة عين شمس.

وأكد الدكتور محمد البسيوني أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس وأمين صندوق المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام وسكرتير عام المؤتمر، أن الهدف الأساسي من المؤتمر هو نشر الوعي والتثقيف لشباب الأطباء المعنيين، بالتخصصات المختلفة في علوم الأورام، بالإضافة إلى استخدام الأدوية الحديثة مرتفعة الثمن وتوظيفها في الحالة المناسبة وطرق العلاج الحديثة التي تتناسب مع الوضع المادي لمختلف الدول الإفريقية والعربية.

وقال الدكتور رامي غالي، أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس، إن المؤتمر تناول كل ما يخص أورام الرئة والتقنيات الحديثة في طرق التشخيص والعلاج وبالتحديد العلاج المناعي كخط أول وخط ثان لعلاج أورام الرئة بحضور نخبة كبيرة من علماء الرئة على مستوى العالم، كما تضمن المؤتمر الحديث عن المراحل الأولية من أورام الرئة وطرق علاجها جراحيا، والطرق الحديثة في جراحة أورام البروستاتا والجديد في العلاج الهرموني لأورام البروستاتا والذي أدى إلى ارتفاع نتائج الشفاء.

وأشار غالي، إلى أن طرق الوقاية من أورام الرئة هي البعد عن التدخين سواء التدخين المباشر أو التدخين السلبي باعتبار التدخين مسببا هاما ورئيسيا ومعروفا عالميا في الإصابة بأورام الرئة.

ونوه الدكتور عمرو محمود أستاذ علاج الأورام، الى الدور المهم والتطور المستمر في مجال استخدام الأشعة التداخلية في علاج العديد من الأورام مثل أورام الكبد وأورام الرئة والغدة الدرقية وأن ورش العمل على هامش المؤتمر استهدفت تدريب شباب الأطباء على التكنولوجيا والأساليب الحديثة في مجال الأشعة التداخلية.

وفي نطاق التطور العلمي في مجال علاج أورام الجهاز البولي والكلى، أشار الدكتور حسن أبو العينين أستاذ جراحة المسالك البولية الى تقدم الوسائل الجراحية في علاج أورام الجهاز البولي ومنها الجراحات الروبوت.

جدير بالذكر أن خلال فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للأورام للدورة السادسة، يتم تكريم العديد من الشخصيات العامة وبعض من أبطال قواتنا المسلحة المصرية بمناسبة أعياد السادس من أكتوبر.