حي العجوزة يشن حملة لإزالة الاشغالات والتعديات

الإثنين 10/أكتوبر/2022 - 06:40 م

شنت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة، مساء اليوم الأثنين، حملة لإزالة التعديات ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي، يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواءأحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات من أمام المحلات والمقاهي التى تعوق الحالة المرورية، لضبط الشارع وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، التى شملت تلك الحملة قطاع العجوزة وقطاع أرض اللواء.

وقامت الحملة بأعمال النظافة حيث تم كنس وتجريد ورفع مخلفات القمامة والأشجار وتراكمات الأتربه من عده شوارع رئيسية وفرعية بنطاق حى العجوزة منها “شارع السودان - ترعة الزمر - موقف أرض اللواء - حديقة ٦ اكتوبر”، وذلك بمتابعة وأشرف اللواء ياسر مدين رئيس حى العجوزة.

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