الرئيس السيسي يكرم الملازم أحمد بلال العباسي ويمنحه نوط الامتياز

الإثنين 10/أكتوبر/2022 - 03:35 م

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة، نوط الامتياز من الدرجة الثانية.

ومن ضمن المكرمين في أثناء الحفل اليوم، الملازم أحمد بلال العباسي الثالث على دفعته من طلاب كلية الشرطة دفعة 2022، الذي تميز في التدريبات والدراسة خلال مرحلة التعليمية.

وقدم خريجو وطلاب كلية الشرطة عرضا بالدراجات الهوائية، وعرض لطلاب الكونغ فو، ومهارات إصابة الأهداف، والمهارات الخاصة في مواجهة الأهداف بمشاركة العنصر النسائي، وشكلوا من خلال هذه العروض علم مصر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وأهالي الخريجين.