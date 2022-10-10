مع إعلان المشتقات الآجلة.. تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين

الإثنين 10/أكتوبر/2022 - 10:18 ص

شهد سعر صرف الدولار استقرارا ملحوظا في تعاملات اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 الصباحية في غالبية البنوك العاملة في مصر وسط استعداد السوق المصرفي لبدء التعامل بألية العقود الآجلة على الجنيه.

وسجل أعلى سعر للدولار في بنوك المصري الخليجي - مصرف أبو ظبي الإسلامي - الاستثمار العربي - الأهلي الكويتي عند مستوى 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنوك : البركة عند مستوى 19.57 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

وسعر الدولار فى البنك المركزى المصري:

19.59 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

وسعر الدولار فى بنك الإسكندرية بلغ 19.64 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولي 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

وأيضًا سجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى، 19.66 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

وسعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي، 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

وسعر الدولار فى بنك الكويت الوطني، سجل 19.59 جنيه للشراء. 19.69 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات، 19.64 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.

ويطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات وأذون خزانة بقيمة 33.25 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول لسندات الخزانة تبلغ 5.5 مليار جنيه لأجل عام ونصف العام، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 250 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.