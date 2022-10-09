تعليمات مهمة بشأن تطبيق نشاط التربية الموسيقية بمدارس القاهرة

الأحد 09/أكتوبر/2022 - 11:08 م

عقدت عبير عدلى مستشار مادة التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم، ومنيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وأحمد عاصم موجه عام التربية الموسيقية، اجتماعا مع موجهى التربية الموسيقية بالإدارات التعليمية الـ٣٣ التابعة للمديرية، اليوم الأحد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور منى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية؛ حيث تم مناقشة آليات العمل وفق الخطة الزمنية المحددة، كذلك تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والإلتزام بها، وتطبيق نشاط التربية الموسيقية بنسبة 25٪ وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لجذب الطلبة الى المدارس وتنمية مواهبهم وصقل قدراتهم فالموسيقى غذاء للروح.

كما تم مناقشة متابعة المدارس بدءا من طابور الصباح وتكثيف المتابعات بصفة دورية، وخطة العام الدراسى الحالى وأساليب التنفيذ والتركيز على الجانب العملى والظهور بالشكل اللائق للجميع، والتعاون الإيجابي وتوفير مقومات النجاح والإبداع.

وتم التوجيه بمتابعة الطلبة الموهوبين داخل المدارس والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم لخلق جيل جيد قادر على الإبداع والابتكار، وعمل مسابقات للتربية الموسيقية للمراحل التعليمية المختلفة، وإلتزام الجميع بمواعيد المسابقات وتشجيع الفائزين.