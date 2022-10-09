النيابة تستند لكاميرات المراقبة في ضبط عصابة سرقة السيارات بالسلام

الأحد 09/أكتوبر/2022 - 10:49 م

واصلت نيابة السلام، التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة السيارات، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، كما كلفت النيابة باستدعاء الضابط مجري التحريات لسماع أقواله حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين بأنها "مبلغ بسرقتها" وأن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأضافا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم بإرشادهما ضبط السيارتان المٌبلغ بسرقتهما بمكان إخفائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية