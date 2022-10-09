"تقييم الحالة الشعرية".. فاعلية إبداعية بـ"المصرية للثقافة"

الأحد 09/أكتوبر/2022 - 09:24 م

نظمت المؤسسة المصرية للثقافة، فاعلية ثقافية اليوم الأحد؛ تضمنت ندوة شعرية تناولت تقييم للحالة الشعرية المصرية والعربية، وتقييم لقصيدة النثر وما تثيره من جدالية بين المؤيدين والرافضين إضافة لإلقاء عدد من القصائد الشعرية.

أدار الفاعلية الشاعر السكندري طارق الكردي، وشارك على المنصة كل من الشاعر رحاب الدين عابدين، والشاعرة هدى عزي الدين.

وتحدث الشاعر رحاب عابدين، عن الحالة الشعرية الحالية المصرية والعربية، وما تواجهه من تحديات وما تبشر به من إرهاصات، مع مقارانات من تاريخ الشعر العربي.

من جهتها قالت الشاعرة هدى عز الدين، إن القصيدة النثرية تتعرض لهجوم كبير منذ إرهاصاتها الأولى، موضحة إنها تتمسك بكتابة القصيدة النشرية دون القصيدة البيتية وقصيدة التفعيلة، لإنها تتيح التعبير عن وجود الذات وتعتبر مسرح كبير لسرد التأملات وساحة لتجسيد خيال الشاعر، بعيدًا عن التقيد بالقافية والوزن ما يُقيد خيال الشاعر.

كما تضمنت الفاعلية إلقاء عدد من قصائد الشاعرين رحاب عابدين، وهدى عز الدين، عدد من القصائد سواء التي صدرت في دواوين سابقة أو قيد النشر.

وتسعى المؤسسة المصرية الثقافية؛ لنشر الثقافة والآداب بين الشعب المصري، ويرأسها المستشار محمد بدير.